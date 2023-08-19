نفذت اليوم السبت 19 اغسطس 2023 ، الإدارة المرڪزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال المحافظة (ندوة عن المواطنة) للشباب، وذلك بمرڪز شباب الناصرية بمشارڪة الشباب من رواد وأعضاء المرڪز من الجنسين، وقام بإلقاء المحاضرة الدڪتور عبدالمجيد ابراهيم الدسوقي.

وتناول أثناء فعاليات اللقاء محاور عدة ، أهمها معني المواطنة، لافتاً إلى أنها الحقوق التي تمنحها الدولة للأفراد الذين يحملون جنسيتها ، ڪما شرح مفهومها وخصائصها ومقوماتها وحقوقها وواجباتها وأهميتها بين فئات المجتمع.

ونوه عن قبول الأخر فجميعنا شركاء وطن ولجميع المصرين نفس الحقوق والواجبات ، حتى ننعم جميعا بسلام إجتماعي وبناء مصر الحديثة بقيم الولاء والإنتماء والوطنية ، الأمر الذي يغلق الأبواب أمام الأبواق المغرضة ، والتي تحمل أجندات خارجية .

جاء ذلك بحضور ڪلا من، حربي حسن حسن مدير إدارة الشباب والرياضة ببني مزار ، ومسئولي البرلمان بالمديرية ، أشرف محمد عبد الأعلى ، أحمد طه ڪما شارڪهم الحضور مسئول البرلمان بالإدارة شحاتة رجب قناوي ، عادل طه مدير المرڪز ، محمد عمران داخلي مسئول البرلمان بالمرڪز والمنسق الإعلامي والعلاقات العامة بالإدارة حسن أبوبڪر معاذ

ويأتي ذلك بتوجيهات ڪلا من وزير الشباب والرياضة دڪتور أشرف صبحى ، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عڪاشة ، ووڪلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن