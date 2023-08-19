تعليق جيرارد على تخطي محمد صلاح رقمه التاريخي

حرص الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، على تهنئة محمد صلاح نجم الريدز بعد تخطيه لرقمه في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين.



وكان محمد صلاح يحتل المركز الخامس بالتساوى مع جيرارد بـ 186 هدفا بقائمة الهدافين التاريخيين للريدز، قبل أن ينجح "مو" بالإنفراد بالمركز الخامس، بتسجيله هدفا في شباك بورنموث.



وضع جيرارد أسطورة ليفربول صورة له عبر "انستجرام" صورة من مباراة الريدز وبورنموث، ووضع إشارة لمحمد صلاح بعد تخطيه لرقمه في عدد الأهداف.



سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بعدما سدد كرة من ركلة جزاء، لكن تصدى لها حارس بورنموث، قبل ان ترتد منه ويتابعها مو سريعا ويسجلها في الشباك.



ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في تسجيل 133 هدف وصناعة 60 ليكون اللاعب الثاني عشر الذي يحقق ذلك الرقم بالبريميرليج، واللاعب الوحيد في اللاعبين الحاليين بالمسابقة الذي يحقق الرقم.

