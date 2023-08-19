السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعليق جيرارد على تخطي محمد صلاح رقمه التاريخي

صلاح
صلاح

حرص الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، على تهنئة محمد صلاح نجم الريدز بعد تخطيه لرقمه في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين.

وكان محمد صلاح يحتل المركز الخامس بالتساوى مع جيرارد بـ 186 هدفا بقائمة الهدافين التاريخيين للريدز، قبل أن ينجح "مو" بالإنفراد بالمركز الخامس، بتسجيله هدفا في شباك بورنموث.

وضع جيرارد أسطورة ليفربول صورة له عبر "انستجرام" صورة من مباراة الريدز وبورنموث، ووضع إشارة لمحمد صلاح بعد تخطيه لرقمه في عدد الأهداف.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بعدما سدد كرة من ركلة جزاء، لكن تصدى لها حارس بورنموث، قبل ان ترتد منه ويتابعها مو سريعا ويسجلها في الشباك.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في تسجيل 133 هدف وصناعة 60 ليكون اللاعب الثاني عشر الذي يحقق ذلك الرقم بالبريميرليج، واللاعب الوحيد في اللاعبين الحاليين بالمسابقة الذي يحقق الرقم.
 

مواد متعلقة

حساب ليفربول يتغنى بالفرعون محمد صلاح بعد تخطيه رقم ستيفن جيرارد

أول ظهور لـ الياباني اتارو إندو مع ليفربول

ليفربول يقلب الطاولة على بورنموث ويهزمه بثلاثية بالبريميرليج

محمد صلاح يكتب تاريخ جديد مع ليفربول في مباراة بورنموث

تاريخي..محمد صلاح يتخطى جيرارد بقائمة هدافي ليفربول التاريخيين

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي غدًا