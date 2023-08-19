حرب ودية مستوحاة من لعبة فيديو.. شاهد

حرب ودية مستوحاة من لعبة فيديو كشف عنها عنها شباب، قال أحدهم إنه كان يلعب بابجي على هاتفه بشكل دائم، وهي لعبته المفضلة، واقترح مجموعة من الشباب في محافظة إدلب، أن يلعبوا بابجي بطريقة واقعية على الأرض وبالفعل، وجدوها أمتع بكثير عن لعبة الفيديو ونالت إعجاب الجميع.

ألعاب الفيديو

وتناول أطراف الحديث شاب آخر، يقول: إن الشباب في سوريا يواجهون واقعا مريرا، فكل منا من قرية ومحافظة أخرى، ولم نجد لنا ملاذا غير ابتكار ألعاب واقعية مستوحاة من ألعاب الفيديو.

وصمم الشباب ملابس تشبه تماما ملابس المحاربين في لعبة بابجي، بالإضافة إلى الإسلحة، ونظموا موقعا للاعب في أراضي صحراوية إلى حد ما.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: شباب في إدلب يجدون ملاذًا في "معركة" مستوحاة من لعبة فيديو.





شاهد الفيديو..