أول ظهور لـ الياباني اتارو إندو مع ليفربول

شهدت مباراة ليفربول أمام بورنموث، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024، الظهور الأول للياباني اتارو إندو، لاعب وسط الريدز الجديد.

وكان ليفربول قد تعاقد مع اتارو إندو، قادمًا من شتوتجارت الألماني، في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 22 مليون دولار.

وشهدت مباراة ليفربول أمام بورنموث تحقيق الريدز الفوز بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب "أنفيلد"، حيث شارك الدولي الياباني في الشوط الثاني من المواجهة.

أرقام اتارو إندو مع شتوتجارت

قضى إندو أربعة مواسم مع شتوتجارت، فقد لعب 133 لقاء مع الفريق الألماني، حيث أحرز 15 هدفًا، عقب انتقاله لـ ألمانيا في 2019، على سبيل الإعارة.

بينما على المستوى الدولي مع المنتخب الياباني، فقد خاض الساماوري 50 مباراة دولية، أحرز خلالهما هدفين.

فيما شارك في أربع مباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث وصلت بلاده إلى دور الـ16.

تفاصيل مباراة ليفربول وبورنموث

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل بورنموث الهدف الأول عن طريق لاعبه أنطوان سيمينيو في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

لكن تدارك لويس دياز لاعب ليفربول، التعادل بطريقة رائعة بالدقيقة 27، لينجح بعدها محمد صلاح في إضافة هدف التقدم للريدز في الدقيقة 38، قبل أن يسجل جوتا هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 62.

بينما شهدت المواجهة إهدار الدولي المصري لأكثر من فرصة حقيقية للتسجيل خلال مباراة بورنموث.

كما تعرض ماك أليستر، لاعب ليفربول، للطرد في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي من الأرجنتيني على لاعب بورنموث ليشهر حكم اللقاء له البطاقة الحمراء.

بهذا الفوز، ارتفع ليفربول رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يظل بورنموث بنقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.