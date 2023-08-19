4 مخاطر صحية للإفراط في أكل التفاح|كم تفاحة مسموح تناولها في اليوم؟

حذر طبيب تغذية من أضرار الإفراط في تناول التفاح، موصيًا بألا يتناول الشخص أكثر من 4-5 تفاحات في اليوم، على ألا تزيد كل حصة عن 100 جرام، وذلك بالرغم من احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تفيد صحة الجسم.

أضرار الإفراط في تناول التفاح

ووفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو، أشار الطبيب إلى أن الإفراط في تناول التفاح قد يهيج المعدة، لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض والألياف الغذائية؛ فضلًا عن تسببه في الشعور بالانتفاخ والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي، ويحدث ذلك بسبب نقص الإنزيمات التي تهضم الألياف الغذائية النباتية.

أضرار الإفراط في تناول التفاح

في الوقت نفسه، أكد الطبيب أن التفاح المشوي أكثر فائدة من التفاح الطازج، أن الحرارة تنعم الألياف الصلبة الموجودة بداخله، وتشطر الأحماض الموجودة فيه، مع بقاء جميع المواد المغذية التي يحتويها، ولكن نسبة الفيتامينات تنخفض، بالإضافة إلى أن شكل الحديد الموجود في التفاح لا يمتصه الجسم جيدًا، لأن جسم الإنسان يمتص جيدًا حديد الهيم الموجود في اللحوم.

وبدوره، أوضح طبيب التغذية أبرز فوائد التفاح والتي تشمل تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم؛ لإحتوائه على نسب عالية من البكتين، وفيتامين С والبوتاسيوم، وألياف غذائية ذائبة، بالإضافة إلى مادة البوليفينول التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، ومادة الكيرسيتين التي تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية، كما تخفض خطر الإصابة بضمور اللحم (ساركوبينيا) بنسبة 20 %.

وأضاف الطبيب: "يحتوي التفاح الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي أيضا الخلايا العصبية من تاثير الجذور الحرة، ما يمنع تطور العمليات التنكسية في الدماغ، كما يبلغ متوسط ​​مؤشر نسبة السكر في الدم لجميع أنواع التفاح، بغض النظر عن اللون، في حدود 30- 45 وحدة، وهذا ليس كثيرا".