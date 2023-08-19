دورة تدريبية على إصلاح وصيانة الإلكترونيات بالإسكندرية أول سبتمبر

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، عن بدء الدورة التدريبية المجانية للشباب على مهنة إصلاح وصيانة الإلكترونيات من خريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية العمل و إدارة مجموعة المهندس بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة اصلاح الالكترونيات وتوفير فرص عمل بعد إنتهاء التدريب.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المتخصصة لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.على المهن المطلوبة والاهتمام بتطوير قدراتهم والاستفادة منها فى المشاركة فى عمليات التنمية ودفع عجلة الانتاج.

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، إن البرنامج التدريبي في مجال الالكترونيات وإصلاح الشاشات مدته شهر للشباب من الجنسين من سن 18 سنة الى 45 و يشمل تعريف العناصر الالكترونية، وشرح مكونات الشاشات، والتدريب على ماكينه الكوفات، وتدريب عملى ونظري بالورشة الالكترونية الفعلية ، والتأهيل النفسى للتعامل مع الاجهزة والعملاء ، وتدريب فعلى على الاجهزة لمعرفة وتتبع الأعطال، على أن تكون المقابلة الشخصية يوم 31 أغسطس 2023 على أن تبدأ الدورة يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل 2023 ، وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بالحضرة وعنوانه شارع محطة السوق الحضرة البحرية.



وأضاف مدير المديرية، إنه يمكن للشباب الراغب فى التسجيل للحصول على الدورة التدريبية فى هذا المجال ، التقديم على الرابط التالى:

https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7

، او من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المشار إليه مع ارفاق 2 صورة شخصية ، وصورة من بطاقة الرقم القومى والمؤهل الدراسى بالطلب ، علماً بأنه يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية ومركز المهندس تفيد باجتياز الدورة التدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل مناسبة فى هذا المجال ، كما تسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب الراغب فى العمل ، او مساعدتهم فى بدء مشروع صغير خاص بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية .