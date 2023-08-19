كلام فى الهوا

السبت 19/أغسطس/2023 - 07:00 م 8/19/2023 7:00:38 PM

فى سبعينيات القرن الماضى كانت الجامعات مركزًا للقوى الوطنية، وكان يتم القبض على عدد من الطلاب من وقت لآخر فى أحداث ليست بالقليلة، ولعل أشهر تلك الأحداث هى «أحداث يناير» سنة ١٩٧٧، تلك المظاهرات التى بدأت عمالية بسبب زيادة الأسعار

ثم انتشرت فى كل ربوع مصر. وبغض النظر عن تلك المظاهرات وأسبابها والنهاية التى انتهت إليها، مثلها مثل انتفاضات كثيرة يهب فيها الناس ثم نتفاجأ بهدوئهم دون أن نعرف السبب.

ولأننى كنت طالبًا فى الجامعة فى تلك الأيام فى كلية الحقوق، فطلبت منى بعض أسر المقبوض عليهم استخراج تصاريح زيارة لأولادهم فى السجون، وقد قمت بهذه المهمة على أحسن وجه، إلا أن إحدى الأسر كانت تطلب استخراج تلك التصاريح بطريقة يغلب عليها صيغة الأمر، وعندما شكوت لأحد الأشخاص من طريقة الكلام، قال لى إن هذه الأسرة تعتقد فى ابنها أنه زعيم كبير ربما يكون رئيس جمهورية فى المستقبل.

وإذا بعدد من الطلاب وغيرهم من المقبوض عليهم تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى حكمت عليهم جميعًا بالبراءة ولم أجد اسمه ضمنهم، مما يؤكد أنه غير مؤثر، وأن القبض عليه لم يخرج عن تلك السمعة التى أطلقها على نفسه بأنه زعيم، والتحقيقات أثبتت أنه عكس ذلك.

لم نقصد أحدًا!