ليفربول يقلب الطاولة على بورنموث ويهزمه بثلاثية بالبريميرليج

صلاح يسجل

نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب على بورنموث بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



بدأ بورنموث بالتسجيل، عبر لاعبه أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث بالدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يحرز لويس دياز لاعب ليفربول هدف التعادل بطريقة رائعة بالدقيقة 27، بعدها أضاف محمد صلاح هدف التقدم في الدقيقة 38 للريدز، قبل أن يسجل جوتا هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 62.



شهد اللقاء إهدار محمد صلاح لأكثر من فرصة حقيقية للتسجيل خلال مباراة بورنموث.



وتعرض لاعب ليفربول، ماك أليستر للطرد في الدقيقة 57 بعد تدخل قوي من الأرجنتيني على لاعب بورنموث ليشهر حكم اللقاء له البطاقة الحمراء.

وشارك محمد صلاح في المباراة منذ بدايتها قبل أن يقرر كلوب إخراجه في الدقيقة 86، وإشراك تسيمكاس



رفع ليفربول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يظل بورنموث بنقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.

