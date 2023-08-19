السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أندية الفتاة والتطوع تشارك في مبادرة Explore Your Egypt بمدينة دهب

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، من خلال شباب وفتيات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بمحافظتي القاهرة والجيزة في مبادرة Explore Your Egypt في موسمها السادس بمدينة  دهب  خلال الفتره من ١٦ الي ١٩ اغسطس الجاري .

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وقد اشتمل برنامج المبادرة الذي استمر لمدة أربعة أيام على عدد من الأنشطة الترفيهية واللقاءات التوعوية وعروض للأفلام التسجيلية التنموية، والتي ركزت على تنمية ثقافة المشاركة من أجل حياة أفضل وتنمية روح المغامرة والإلمام بالتاريخ المصري ، وتنمية الشعور بالمسئولية لدى الفتيات والشباب.

وتهدف مبادرة ‏Explore Your Egypt التي  تنظمها وزارة الشباب والرياضة منذ سنوات إلى تعريف الشباب بالأماكن السياحية ، والترويج للسياحة البيئية من خلال مجموعة من الأنشطة التي يتم تنفيذها داخل المحميات الطبيعية والمناطق والمنشآت الأثرية.

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