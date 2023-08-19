تعرف على المواجهات المباشرة بين أيمبولي و فيرونا في الدوري الإيطالي

في تمام السابعة والنصف من مساء السبت يقص فريقا أيمبولي و هيلاس فيرونا شريط الافتتاح للدوري الإيطالي موسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب كارلو كاستيليني بمدينة ايمبولي .

المباراة ستشهد محاولة فريق ايمبولي لتحقيق الفوز الاول على فريق هيلاس فيرونا منذ عام ٢٠١٦ حيث حقق ايمبولي اخر انتصاراته على فيرونا بينما سيسعى الاخير لاستمرار سلسلة عدم الهزيمة في الدوري الإيطالي الى مباراة خامسة حيث أنهى الموسم الماضي بثلاث تعادلات وانتصار ولم يهزم في اخر أربعة مباريات .

والتقي ايمبولي مع هيلاس فيرونا في ١٥ مباراة فاز ايمبولي في خمس مباريات بينما نجح فيرونا في تحقيق ٣ انتصارات وانتهت ٧ مباريات بين الفريقين بالتعادل وسجل خلال تلك المباريات فريق ايمبولي ١٥ هدف واستقبلت شباكه ١٤ هدف من منافسه هيلاس فيرونا .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ايمبولي فقد بلغت ٧ مباريات حقق فيها اصحاب الأرض في مباراتين و مباراة واحدة انتزع فيها هيلاس فيرونا الفوز .

و فيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مواجهات بين ايمبولي و هيلاس فيرونا في البطولات الرسمية:

٢٨ مايو ٢٠١٣ فيرونا - ايمبولي : ٠ / ٠

٦ يناير ٢٠١٥ ايمبولي - فيرونا : ٠ / ٠

١٧ مايو ٢٠١٥ فيرونا - ايمبولي : ٢ / ١

١٦ ديسمبر ٢٠١٥ فيرونا - ايمبولي : ٠ / ١

٢٠ أبريل ٢٠١٦ ايمبولي - فيرونا : ١ / ٠

٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ فيرونا - ايمبولي : ٢ / ١

١٥ ديسمبر ٢٠٢١ فيرونا - ايمبولي : ٣ / ٢

٢٠ مارس ٢٠٢٢ ايمبولي - فيرونا : ١ / ١

٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ايمبولي - فيرونا : ١ / ١

٢٨ مايو ٢٠٢٣ فيرونا - ايمبولي : ١ / ١