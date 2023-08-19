كاميرا مراقبة توثق الجريمة .. وفاة مغربي على يد تركي في اسطنبول.. فيديو

وثقت كاميرا مراقبة، جريمة مروعة نفذها سائق تركي، أدت إلى وفاة مغربي على يد تركي في اسطنبول، بعدما ضرب مغربيًا ضربًا مبرحًا حتى الموت، أمام المارة في إحدى شوارع مدينة اسطنبول الرئيسية.

وفاة مغربي على يد تركي في اسطنبول

ونهال سائق تركي، ضربًا على مواطن مغربي، وأسقطه أرضًا ليرتطم رأسه بالرصيف قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى أثناء إسعافه.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن سبب الخلاف بين الرجلين، هو رفض السائق نقل الضحية لوجهته التي كان يريدها ، بسبب المسافة القصيرة بين منزله وعمله .

واعتقلت السلطات التركية، سائق الأجرة، بتهمة وفاة مغربي عن طريق الجرح المتعمد ، قبل أن يتم إخلاء سبيله، وإلزامه بالإقامة الجبرية في منزله.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان:" شاهد.. مغربي يلقى حتفه بعد ضربة بقسوة من قبل سائق أجرة تركي في إسطنبول".

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