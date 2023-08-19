راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام بـ البريميرليج

أعلن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة إيريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، عن تشكيل الفريق أمام توتنهام، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023/2024.

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد

استطاع مانشستر يونايتد، تحقيق الانتصار في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي علي حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيد إلى 3 نقاط في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

فيما تعرض توتنهام للوقوع في فخ التعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولي، ليحتل المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة.

ومن المنتظر أن يستهدف المان يونايتد بقيادة تين هاج إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام لدعم حظوظه فى المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بقوة خلال الموسم الحالي، بينما يتطلع السبيرز لتصحيح المسار ومحاولة العودة للطريق الصحيح ووقف نزف النقاط مبكرا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والقناة الناقلة

ينطلق لقاء مانشستر يونايتد أمام توتنهام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، كما تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.