مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة تستضيف ورشة التفصيل والخياطة غدًا.

أعلنت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة عن تنظيم ورشة عمل مميزة في مجال التفصيل والخياطة، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2023 م. وستبدأ الورشة في تمام الساعة السادسة مساءً.

تنمية مهارات الأطفال والشباب

وتأتي هذه الورشة في إطار سعي المكتبة المستمر لتنظيم فعاليات تربوية وتثقيفية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال والشباب. حيث ستقدم الورشة فرصة فريدة للمشاركين لاكتساب مهارات التفصيل والخياطة، وفهم أساسيات الحياكة والتزيين.

يهدف البرنامج التعليمي للورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في فهم عملية التفصيل والخياطة، وتعليمهم كيفية استخدام أدوات الخياطة المختلفة وإتقان تقنيات الحياكة والتطريز. سيكون للمشاركين فرصة لتطبيق هذه المهارات على مشاريعهم الخاصة وتصميم وتنفيذ قطع ملابس مبسطة تعكس إبداعاتهم الفنية.

خبراء متمرسون

وسيشرف على الورشة خبراء متمرسون في هذا المجال، حيث سيقدمون المعرفة والخبرة اللازمة للمشاركين. كما ستكون هناك فرصة لتبادل المعرفة بين المشاركين والاستفادة من التجارب المتبادلة.

للانضمام إلى ورشة التفصيل والخياطة، يُرجى زيارة مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة في المواعيد المحددة أعلاه. كما يُرجى التسجيل المسبق لحضور الورشة، حيث ستكون هناك عدد محدود من المقاعد المتاحة.

يعد هذا النشاط فرصة رائعة للأطفال والشباب للاستفادة من بيئة تعليمية تفاعلية وتعزيز مهاراتهم الإبداعية. وتأمل مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة أن تكون هذه الورشة بداية لرحلة ممتعة في عالم التصميم والخياطة للمشاركين.

وبهذا، تعزز مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة دورها في توفير بيئة تعليمية محفزة ومثيرة للاهتمام للأطفال والشباب في المدينة. إنها فرصة ذهبية لتعزيز قدراتهم وتوجيه اهتماماتهم نحو المجالات الإبداعية والفنية التي تساعدهم في بناء مستقبل واعد.