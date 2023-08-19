 عدالة ومساندة تطالب مهرجان العلمين بتخصيص ساحات لعرض إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة 

طالب مجلس أمناء مؤسسة عدالة مساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، بضرورة أن تضم المهرجانات القومية وغيرها من المناسبات والاحتفالات الدورية معارض دائمة لكافة أعمال و ابداعات ومنتجات الاشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتهم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية .

في ذات السياق طالبت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، بأن يتم تخصيص مساحة داخل مهرجان "العالم علمين" والمقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة لعرض مواهبهم الإنتاجية وكذلك عرض مواهبهم الإبداعية على المسرح من غناء وشعر وعزف وأن يكون بالقاعات الخارجية والممشى وغيرها من الأماكن الموجود فيها المهرجان أجنحة خاصة بإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات وأن يتم التعاون في ذلك مع الشركاء الطبيعيين ومنهم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الاهلية العاملة معهم، والامر لا يكون مقتصر فقط على ذوي الإعاقة في القاهرة والإسكندرية والقاهرة الكبرى والجيزة وإنما ابداعاتهم من كافة محافظات الجمهورية حتى نحقق المفهوم الحقيقي للدمج من ناحية وتعريف المجتمع على ما يقدمه الأشخاص ذوي الإعاقة من أعمال إنتاجية وإبداعية من ناحية أخرى باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع.

الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية

وقالت بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المراة المصرية، أن تنفيذ هذه الفكرة في مهرجان العلمين سيفتح الفرصة أمام تنفيذها وتطبيقها في كافة المهرجانات القومية التي تتم بمثابة كل شهر تقريبا في أكثر من محافظة، وأن يكون هذا الامر تقليد تحافظ عليه كافة الهيئات المنظمة للمهرجانات والمناسبات القومية .

وأشارت الروائية و الإعلامية، بسنت عثمان ، أن قوة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإرادة والتحدي لا يستهان بها خاصة وانهم يقومون باعمال ابداعية تضعهم في مقدمة الصفوف التي لابد أن يتم تقديم الدعم لها وتوفير كافة المنصات لعرض هذه المنتجات بمختلف أنواعها.