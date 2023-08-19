البنتاجون ينشر 700 جندي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في هاواي

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نشر نحو 700 جندي و140 مسئولا في خفر السواحل الأمريكي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات المدمرة، التي لا تزال تتسع رقعتها في جزر هاواي.

البنتاجون

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين تعهدوا بمواصلة جهودهم في مكافحة حرائق الغابات حتى إخماد الحرائق بالكامل والمساعدة في جهود التنظيف في أعقاب الكارثة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأمريكي نشر الجيش مروحيات وطائرات للمساعدة في إخماد الحرائق، بينما يعمل فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي على إزالة الحطام، كما تدعم القوات البحرية والجوية الاستجابة في جميع أنحاء الولاية.

وأضافت أن "المستجيبين" العسكريين يدعمون وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والحرس الوطني في هاواي وغيرهم من موظفي الطوارئ على مستوى الولاية والمحلية في مكافحة الحرائق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكي يركز أيضا على مهام نقل الإمدادات والموارد من وإلى وعبر الجزيرة، وتنفيذ عمليات إخماد الحرائق الجوية وتوزيع الوقود، وبناء منشآت الدعم، من بين أمور أخرى.

يذكر أن جزيرة ماوي، وهي إحدى جزر ولاية هاواي الأمريكية، شهدت اندلاع حرائق غابات هائلة في أجزاء واسعة منها خلال الأسبوع الماضي، والتي أودت حتى الآن بحياة 111 شخصا حسب آخر حصيلة وفيات، مع توقعات بوصول عدد المفقودين إلى 1300 شخص.