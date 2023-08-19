مصر القوة الأكثر تأثيرًا في تهدئة أزمات المنطقة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مصر قادرة على أن تكون القوة الأكثر تأثيرًا في تهدئة واحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

مصر دولة محورية

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر دولة محورية في الإقليم والمنطقة ولديها مسئوليات تاريخية تجاه دول الجوار والمنطقة بشكل عام.

أكد أن السياسة الخارجية المصرية استطاعت أن تطور على مدى العقد الماضي مجموعة من الثوابت التي مكنتها من لعب أدوار أكثر محورية في المنطقة وأن تسهم بإيجابية في حل العديد من الملفات المحتدمة والساخنة التي شهدتها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع: "أول هذه المبادئ احترام سيادة الدولة والدعوة إلى تأكيد أهمية الدولة الوطنية وحماية مؤسسات الدول الوطنية، بالإضافة إلى عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والإسهام الإيجابي من خلال احترام قواعد القانون الدولي واحترام المواثيق الدولية".

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