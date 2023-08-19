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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البابا تواضروس يصل مطار بودابست في بداية زيارة رسمية للمجر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وصل إلى مطار بودابست "فرانز ليست" الدولي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية زيارة للمجر تستغرق أربعة أيام.

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وكان في استقبال قداسته لدى وصوله شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري، والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، وصاحبا النيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

ويتكون الوفد الرسمي المرافق لقداسة البابا، أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، والأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وكان البابا تواضروس الثاني قد غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

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