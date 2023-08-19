ديبالا: تلقيت ضربة موجعة بالرحيل عن يوفنتوس

كشف باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، عن أن رحيله عن يوفنتوس كانت ضربة قوية، حيث كان يرغب الأرجنتيني في الاستمرار مع الفريق.

وأكد نجم روما في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، أنه سعيد للغاية بتواجده ضمن صفوف الذئاب، حيث يتلقى معاملة رائعة من النادي الإيطالي، كما أنه على أستعداد كبير ببداية الموسم مع الفريق.

ديبالا: تلعمت الكثير من رونالدو وميسي

قال ديبالا: "سعيد للغاية بتواجدي في روما، حيث أتلقى معاملة رائعة داخل الذئاب، وحاليًا على أتم الاستعداد لبداية الموسم الجديد".

وتابع الدولي الأرجنتيني تصريحاته: "الأمر لم يكن سهلًا بالرحيل عن يوفنتوس، هذه الخطوة لم تكن متوقعة بالنسبة لي، وصلت لي معلومات بأن النادي لن يجدد عقدي قبل عدة أشهر من نهايته، لكن كان لدي أعتقاد بأنني سأستمر، لقد كانت ضربة موجعة حقًا".

وأكمل: "استمتعت بكل شيء في يوفنتوس، رغبتي كانت البقاء في السيدة العجوز، انا ليس الأول، ولن أكون الأخير الذي يرحل عن فريق، سأظل ممتنًا للجميع في اليوفي".

وأردف: "في يوفنتوس جعلوني أنمو كشخص وكلاعب كرة قدم، قضيت 7 سنوات رائعة هناك".

بينما تحدث عن مزاملته لكريستيانو رونالدو ونيمار، قال: "كنت أقف بجانبهم لكي أتعلم، وكيف يعتني كل منهما بنفسه، أهتميت بجميع التفاصيل معهم، الأمر صعب للغاية أن تكون رونالدو أو ميسي، لذا أنا محظوظ أنني لعبت وفزت مع كليهما".

وأضاف: "قضيت 3 سنوات مع رونالدو، حققنا خلالهما العديد من البطولات، وكان لدينا فريق رائع، كما مع ميسي شاركته في غرفة خلع الملابس لسنوات عديدة مع الأرجنتين، وكانت آخرها رائعة، بعدما حصلنا على كأس العالم، وأظهر للجميع أنه أفضل لاعب".

وأتم ديبالا تصريحاته: "الاَن يجب أن نستمتع بالمستقبل في روما، كرة القدم الإيطالية في تقدم ورأينا الموسم الماضي كيف كان إنتر وفيورنتينا أقرب لدوري الأبطال والمؤتمر، ونحن خسرنا نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح، كرة القدم في إيطاليا تستحق لقبًا أوروبيًا".

ومن المقرر أن يخوض روما أولى مبارياته خلال الموسم الجديد غدًا الأحد، في بطولة الدوري الإيطالي، أمام ساليرنيتانا بالجولة الأولى.