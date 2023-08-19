القبض على المتهمين بالتشاجر مع عاملين بالصف

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بالتشاجر مع عاملين، وإصابتهما برش خرطوش في الصف، نتيجة خلافات بينهم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخصين بأعيرة نارية خرطوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزى لتلقى العلاج وإسعافهما.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص، وبين المصابين، نتيجة خلافات بينهم، وخلال المشاجرة أطلق أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية من سلاح خرطوش، أصابت المجني عليهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.