استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بالبداري

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في منطقة طريق كوبري الحاجر، مرورًا بطريق الرفيع بقرية الكوم الأحمر بمركز ومدينة البداري.

تأتي هذه الأعمال استكمالًا للخطة المعدة لتحسين البيئة وتوسيع الطرق لتسهيل حركة المرور للسيارات والمارة في المنطقة. وتعكس هذه المبادرة اهتمام الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة البيئة وضمان سلامة المجتمع.

وتهدف هذه الأعمال إلى تنظيف وتطهير الترع والمصارف المحيطة بالمدينة وإزالة أي مواد ضارة قد تؤثر في صحة المواطنين والبيئة. كما تهدف الأعمال أيضًا إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتشجيع السكان على الحفاظ على نظافتها.

من جانبه، أعرب رئيس المركز والمدينة، عن سعادته بتقدم أعمال رفع ناتج تطهير الترع، مشدداً على أهمية استمرار العمل ضمن الخطة المعدة لتأمين البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والحفاظ على البيئة، وستستمر الأعمال حسب الخطة.

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري

استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري