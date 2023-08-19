ليفربول يعود بالنتيجة ويتقدم على بورنموث في الشوط الأول

صلاح يسجل

يتقدم ليفربول على بورنموث بهدفين لهدف، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث هدف التقدم في الدقيقة الثالثة لصالح فريقه بعد تسديدة قوية سكنت شباك الريدز.



قبل أن يسجل لويس دياز هدف التعادل لصالح ليفربول بشكل رائع في شباك بورنموث معلنا هدف التعادل في الدقيقة 28، بعدها في الدقيقة 36 أحرز محمد صلاح هدف التقدم بعدما فشل في تسجيل ركلة الجزاء، الذي تصدى لها نيتو حارس بورنموث قبل أن ترتد منه ويتابعها "مو" سريعا ويسددها في الشباك.





تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

في الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.

