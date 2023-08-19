رصد حالة غش إلكتروني واحدة في امتحانات الثانوية العامة إحدى لجان ديروط

استطاع أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية رصد حالة غش إلكتروني في محافظة أسيوط، حيث تم ضبط طالب يقوم بالغش في إحدى لجان محافظة ديروط بأسيوط.

بعد رصد الحالة، تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم من قبل الطالب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. تشمل هذه الإجراءات تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، الذي ينظم أحوال إلغاء الامتحان وحرمان المتورطين منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020، الذي ينص على مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

تقوم فرق مكافحة الغش الإلكتروني بجهود كبيرة في مكافحة التلاعب والغش خلال فترات الامتحانات، حيث يعد الغش الإلكتروني مشكلة تهدد سير العملية التعليمية وثقة الأطراف المشاركة في الامتحانات. وتعد هذه الحالة الأخيرة في محافظة أسيوط إحدى العمليات الناجحة التي تؤكد جهود فرق مكافحة الغش في ضمان نزاهة العملية الامتحانية.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز مبدأ العدالة والنزاهة في الامتحانات، حيث يعاقب المتورطون في أعمال الإخلال بالامتحانات والغش بموجب القانون، مما يطمئن الطلاب والأهالي على جودة وشفافية العملية التعليمية في البلاد.

لا يكتفي فريق مكافحة الغش برصد وضبط الحالات المشتبه بها فقط، بل يسعى أيضًا لتكثيف حملات التوعية والتثقيف للطلاب والأهالي حول خطورة الغش وعواقبه. يتم ذلك من خلال توزيع المطويات التوعوية وإقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية، بهدف غرس قيم المسؤولية والنزاهة في نفوس الطلاب.

تعد عمليات مكافحة الغش الإلكتروني مساهمة هامة في تطوير وتحسين العملية التعليمية، حيث تضمن نصاعة الفرص والمنافسة العادلة بين الطلاب، وتسهم في ترسيخ مبدأ اختيار الكفاءة والجدارة في المجتمع.

بفضل هذه المبادرات والجهود المستمرة، يأمل فريق مكافحة الغش أن تزداد الحالات المكتشفة لتكون رسالة قوية للجميع بأن الغش لن يمر دون عقاب، وأن العدالة والنزاهة ستسود في المجتمع التعليمي.