نفذت مركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع تماشيًا مع جهود الحفاظ على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة صحية وآمنة لسكان المدينة.

وتعمل فرق المخلفات على جمع ورفع المخلفات الصلبة من المناطق المختلفة في المدينة بانتظام. تم توفير حاويات كبيرة وملائمة لتجميع النفايات، وتخصيص سيارات نقل خاصة لنقل هذه المخلفات إلى مناطق التخلص النهائي. تستهدف هذه الجهود تخليص المدينة من أية مخلفات قد تشوّه المشهد الحضري وتسبب في ظهور أمراض وبؤر عدوى.

وتقوم فرق النظافة بتنفيذ أعمال الكَنْس وتنظيف الشوارع باستمرار، ويتم استخدام معدات وأدوات حديثة للحفاظ على نظافة الشوارع وإزالة أي فضلات أو أتربة قد تتراكم على الطرق. يتم تخصيص أفراد فرق النظافة لتصفية الشوارع والممرات العامة للحفاظ على مظهر جذاب وعاجل في المدينة.

ويُعَدّ اهتمام المسؤولين بالنظافة والصحة العامة في مركز ومدينة البداري، بقيادة السيد محمد حسن عبدالكريم، مؤشرًا إيجابيًا على التزامهم بتوفير بيئة صحية وآمنة لسكان المدينة. هذه الجهود المستدامة تضمن الاستدامة البيئية والصحة العامة لجميع سكان المدينة.

وتعكس هذه الإجراءات الدؤوبة والمنسقة للحفاظ على نظافة البيئة وصحة السكان التزام السلطات المحلية بمعايير الصحة العامة والبيئة. يتمنى المسؤولون في مركز ومدينة البداري أن يستمر هذا العمل المخلص والإيجابي للحفاظ على نظافة المدينة وحماية صحة مجتمعها.

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري

حملة نظافة ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع بالبداري