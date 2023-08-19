رحيل زيزو المحتمل عن الزمالك.. المستفيد والخاسر

يسيطر الغموض حول مستقبل أحمد السيد زيزو مع الزمالك، بعدما تقدم الشباب السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت بإن إدراة الشباب تبحث عن التعاقد مع زيزو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أبدى المدير الفني مارسيل كايزر رغبة قوية في ضم اللاعب، عقب المستويات القوية التي قدمها مع فريقه الزمالك خلال البطولة العربية.

وأوضحت أن إدارة الليوث السعودية تقدمت بعرضًا مبدئيًا بقيمة 7 مليون يورو من أجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا خلال الفترة الحالية.

زيزو يتمسك بالرحيل

زيزو

كشفت مصادر مقربة من أحمد السيد زيزو عن رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري، حيث يبحث نجم منتخب مصر عن الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأكدت أن اللاعب تلقى عرضًا بقيمة مالية كبيرة من الشباب السعودي، حيث عرضت الإدارة عليه 3 مليون دولار في الموسم الواحد بعقد لمدة 3 مواسم، أي أنه سيحصل على 9 مليون دولار قيمة التعاقد حتى نهايته.

رد الزمالك

يتمسك مجلس إدارة الزمالك بإستمرار زيزو مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد موجة الغضب الشديدة من قبل جماهير النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مفاوضات الشباب مع أفضل لاعبي الفريق.

ويرفض الزمالك التفريط في لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من الإغراءات المالية التي عُرضت على النادي خلال الفترة الماضية، بالرغم من الأزمة المالية التي يتعرض لها الفارس مؤخرًا.

المستفيد والخاسر من رحيل زيزو المحتمل؟

زيزو

شهدت الساعات القليلة الماضية تمسك إدارة الشباب السعودي بضم زيزو، وحال نجح الليوث في التعاقد مع الدولي المصري فسيكون صفقة مدوية، خاصة وأن نجم القلعة البيضاء يعد أحد أفضل لاعبي الدوري المصري والقارة السمراء خلال الموسم الماضي في مركزه.

سيتأثر الزمالك برحيل زيزو حال قرر الأخير الانتقال للدوري السعودي، بعد تمسك الشباب بالتعاقد مع اللاعب خلال الاَونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن زيزو أنضم لصفوف الزمالك قادمًا من موريرينسي البرتغالي في صيف 2018، لينجح في إثبات نفسه بقوة ويتوج بعدد من البطولات على رأسها الدوري المصري مرتين، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر المصري والإفريقي بجانب كأس مصر.