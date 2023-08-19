ختام بطولة الصعيد للسباحة بالمنيا بمشاركة 1130 سباح
اختتمت منافسات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة، والمقامة لثانى مرة بمحافظة المنيا، بحمام سباحة جامعة المنيا، فى الفترة من 12 أغسطس حتى 20 أغسطس 2023م ، وذلك بمشاركة 1130 سباحا وسباحة من ثمان محافظات؛ لعدد 20 نادى ومركز شباب بصعيد مصر ، والذى ينظمها الإتحاد المصرى للسباحة فرع منطقة الصعيد ، وتأتى تلك البطولة تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الدكتور ياسر ادريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة.
وجاء الترتيب العام للبطولة ، حيث حصد نادى بنى سويف الرياضى المركز الأول برصيد نقاط ٤٣١٢ نقطة ، وجاء نادى الرياضات البحرية بالغردقة فى المركز الثانى ، برصيد نقاط ٣٧٩٩ نقطة ، وجاء مركز شباب المدينة أ بالمنيا فى المركز الثالث بعدد ٣٢٦١ نقطة ، وفى المركز الرابع نادى رأس غارب الرياضي برصيد ٣٢٣٢ نقطة ، وجاء نادى اسيوط الرياضى فى المركز الخامس برصيد نقاط ٢٧٨٦ ، وجاء نادى المنيا الرياضى فى المركز السادس ، برصيد نقاط ٢٦٨٦ ، وفى المركز العشرون نادى قنا الرياضى بعدد ٣٣ نقطة .
جاء ذلك بحضور مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، الدكتور عبد العزيز عمر وكيل كلية التربية الرياضية، المهندس ادهم دهب رئيس مجلس أدارة منطقة الصعيد للسباحة ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة ، الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية ،الدكتور احمد حجازى ، الدكتور عز درويش اعضاء مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة ، والعديد من القيادات التنفيذية والتشريعية والشبابية .
الجدير بالذكر ، ان البطولة تقام بمحافظة المنيا ، للمرة الثانية بمشاركة ٨ محافظات شملت ، المنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، والبحر الأحمر ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، وأسوان ، بعدد ٢٠ نادى ومركز شباب ، بمشاركة أكثر من ١١٣٠ سباح وسباحة لأول مرة فى بطولات الإتحاد بالصعيد ، وتقام المسابقة خلال تسعة أيام من ١٢ إلى ٢٠ اغسطس بحمام سباحة جامعة المنيا .
وتقام المسابقات لمختلف الفئات العمرية ، وفى جميع السباقات الفردية والتتابعات ، والفرق ، فى سباحات الحرة (الكرول) وسباحة الصدر(البرست) وسباحة الظهر (الباك ) وسباحة الفراشة ، (الدولفين ) ، وكذلك دورة تدريبية للمدربين لمدة ٦ أيام على هامش البطولة فى الفترة من ١٢ إلى ١٧ اغسطس .
حيث أقيمت جميع السباقات لمدة سبعة ايام من ١٢ إلى ١٨ اغسطس ، وتم قام أمس السبت ١٩ اغسطس إقامة مهرجان للبراعم بمحافظة المنيا ، ويوم ٢٠ أغسطس مهرجان السباحة مسافات طويلة ، بتغطية إعلامية وبث مباشر وإعداد التقرير المركز الاعلامى بالمنيا .