مدينة البداري تعقد لقاء جماهيري للاستماع إلى مشاكل المواطنين وإيجاد حلول

عُقد مركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، لقاء جماهيري لمناقشة شكاوى المواطنين ، وإيجاد حلول سريعة لها.

حضر اللقاء نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى سكرتير عام الوحدة المحلية.

واستعرض اللقاء، شكاوى المواطنين والتطرق إليها مع التنفيذيين. تمت إحالة هذه الشكاوى إلى المختصين لفحصها والعمل على عرضها في أقرب وقت ممكن.

وأعرب رئيس مركز ومدينة البداري، عن استمرارية هذه اللقاءات الجماهيرية بهدف خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات ستعقد يوم السبت من كل أسبوع، وستعلن في القرى عن موعدها المحدد في مقر الوحدات المحلية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجهات المسؤولة على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم بشكل فعّال وسريع. وهو يعكس التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المجتمع وفتح قنوات الحوار لتحسين الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

لقاء جماهيري بـ " محلية البداري" للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول لها

لقاء جماهيري بـ " محلية البداري" للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول لها

لقاء جماهيري بـ " محلية البداري" للاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول لها