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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد..هدف رائع من لويس دياز في شباك بورنموث

لويس دياز
لويس دياز

سجل ليفربول هدف التعادل أمام بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

أحرز الكولومبي لويس دياز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 28 بعد تمريرة من جوتا، تصل للكولومبي الذي يسددها بمهارة رائعة داخل شباك بورنموث.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.

 

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