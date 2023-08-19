شاهد..هدف رائع من لويس دياز في شباك بورنموث

سجل ليفربول هدف التعادل أمام بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز الكولومبي لويس دياز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 28 بعد تمريرة من جوتا، تصل للكولومبي الذي يسددها بمهارة رائعة داخل شباك بورنموث.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.



