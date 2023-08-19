مطالبات بفتح التسجيل على مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. والهجرة تجيب: الأمر ليس سهلا

طالب المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وزارة الهجرة والحكومة المصرية، إعادة فتح مبادرة السيارات للمصريين بالخارج مرة أخرى، وأن يكون هناك تسهيلات اكتر ونعطي فرصة للمصريين بالخارج الاستفادة من هذه الخدمة على اكمل وجه.

كما طالبوا أثناء حديثهم للوفد، أن تكون فترة التسجيل بمبادرة السيارات مفتوحة للجميع، ففي أي وقت تتسنى لهم الفرصة بالتسجيل بها، لأن هناك الكثير من المصريين لم يلحقوا التسجيل بالمبادرة لصغر الوقت الذي خصص لفتحها الفترة الماضية.

وطالبوا أيضا من المسؤولين في مصر الاهتمام بالمصريين في الخارج وبتوفير امتيازات لهم مثل ذويهم بالداخل، مضيفين: " المصريين بالخارج يوفرون للدولة دعم اقتصادي كبير من خلال التحويلات وتوفير العملة الصعبة، لذلك وجب توفير امتيازات لهم عن طريق تامين طبي، أو معاش، خدمات تحسسهم بأهميتهم وقدرهم بوطنهم.

رد السفيرة سها جندي على مطالب المصريين بالخارج بفتح مبادرة السيارات مرة أخرى

وبدورها أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على تلقيها الكثير من المطالب بخصوص مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومطالبات بتعديلات في القانون لكي يفيدهم بشكل كامل.

وقالت السفيرة سها جندي، إن الوزارة والدولة المصرية تعمل جاهدة على تحقيق مطالب جميع أبناء مصر بما يتناسب مع مصلحة الجميع.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن خروج المبادرة بذلك الشكل لم يكن بالأمر السهل، حيث أنه تطلب العديد من التعديلات حتى تكون المبادرة فعلا مفيدة لجميع المصريين في الخارج، وأنها تحاول مع المسؤولين لتلبية مطابهم بخصوص هذا الأمر.

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن بدء تطبيق الإجراءات الخاصة باسترداد فارق الوديعة، وتم إرسال رسائل بريدية عبر الإيميل لكل مشارك قام بربط وديعته البنكية كاملة قبل التخفيض لاسترداد سيارة أنها تحمل أخبارا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.