مطيع يبرم إتفاقا مع النجمة الحمراء الصربى لتبادل الخبرات فى كافة الألعاب

أبرم المحاسب محمد مطيع سكرتير عام نادى الزهور إتفافا مع نظيره زوران افراموفيتش، السكرتير العام لنادي النجمة الحمراء الصربي خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بالعاصمة الصربية بلجراد بناء توجيهات وإتفاق مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش.

تناول الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الرياضي بين نادي النجمة الحمراء الصربي ونادي الزهور الرياضي المصري في مختلف الألعاب الرياضية الفردية، وبخاصة الجودو وكرة الماء والكاراتيه والمصارعة ، حيث تم الإتفاق على التنسيق المباشر بين مجلسي إدارة الناديين لتبادل كافة المعلومات حول الألعاب الفردية سالفة الذكر، بما يضمن استكشاف الطرفين لفرص التعاون وانخراطهما الفعال والمثمر في تعزيز أوجه التعاون بين الناديين ، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير هذه الألعاب الفردية بما ينعكس إيجابيًا على المهارات والقدرات الخاصة للشباب المصري والصربي الممارسين لها في الجانبين .

حضر الاجتماع: زفتوزار ميالوفيتش، رئيس نادي النجمة الحمراء الصربي و السيد إبراهيم حمزة، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة جمهورية مصر العربية في صربيا، وأيمن الشيخ، مستشار السفارة المصرية في بلجراد.

أكد السيدإبراهيم حمزة أن هذا اللقاء أتى في إطار حرص السفارة المصرية على تعزيز التعاون الشامل في كافة المجالات الرياضية مع صربيا، تنفيذًا لما تضمنته إتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين البلدين في مجال الرياضة، والتي أكدت على ضرورة دفع علاقات التعاون الرياضي بين الطرفين إلى آفاق جديدة، وخاصة في ظل ما يحظيان به من انجازات تاريخية ملموسة على الصعيدين القاري والدولي.

من جانبه قال محمد مطيع أنه يتوجه بالشكر للقائمين على السفارة المصرية فى بلجراد على حفاوة الاستقبال و تنظيم ورعاية هذا الإجتماع ، والتواجد بقوة خلاله ، والذى عكس عمق العلاقات المصرية الصربية.

و أشار محمد مطيع إلى أن النقاط التى تم الاتفاق عليها خلال الإجتماع سوف يستفيد بها الجانبين و بخاصة نادى الزهور نظرا للطفرة الرياضية الكبيرة التى تتمتع بها الرياضة الصربية ، فى العديد من الألعاب ، و منها الألعاب الفردية ، التى سوف تجعل نادى الزهور لديه أبطال عالميين و اوليمبيين خلال السنوات القليلة المقبلة ، مما ينعكس بالتبعية على رفع شأت الرياضة المصرية أكثر وأكثر .