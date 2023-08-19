نفذ مركز ومدينة صدفا بأسيوط، حملة نظافة بشوارع المدينة ورفع مخلفات القمامة، بهدف تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين، وتم التركيز بشكل خاص على تنظيف أماكن تجمع القمامة بمدينة صدفا، حيث تم التعاون بين الجهات المختصة لنقل المخلفات القمامة من أماكن التجمع إلى الأماكن المخصصة لها.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى النظافة في المدينة وتحسين جودة البيئة التي يعيش فيها المواطنون.

تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الالتزام القوي بصحة وسلامة المواطنين، حيث يعد الحفاظ على النظافة والبيئة ضرورة ملحة للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، قامت الجهات المعنية بتكثيف العمل في مركز ومدينة صدفا، من خلال تنظيف الشوارع وإزالة القمامة بشكل دوري ومنتظم. تم تخصيص أماكن محددة للقمامة، حيث يتم نقلها من أمام المصالح الحكومية إلى تلك المواقع، وذلك بهدف ضمان السلامة العامة وحماية صحة المواطنين.

وتمت هذه الجهود بالتعاون مع السلطات المحلية، وتم تكثيف اجراءات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ هذه الحملة بشكل فعال.

يأتي هذا الإجراء في إطار الأولويات التي حددها محافظ أسيوط لتحقيق نظافة شوارع المدينة والحفاظ على صحة وسلامة سكانها. تحظى هذه المبادرة بدعم شعبي كبير، حيث يشعر السكان بفخر بمدينتهم النظيفة والجميلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة لا تعد نهاية الطريق، بل هي البداية للعمل المستمر لتحقيق نظافة مستدامة في المدينة وحفظ البيئة. يجب على المواطنين دعم هذه الجهود من خلال التزامهم بإلقاء القمامة في أماكنها المخصصة والالتزام بقوانين النظافة.

إن هذه المبادرة تعكس التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وستظل جهود تحقيق النظافة وحماية البيئة سارية المفعول في مركز ومدينة صدفا في المستقبل.

حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة ونظافة شوارع مدينة صدفا باسيوط

حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة ونظافة شوارع مدينة صدفا باسيوط

حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة ونظافة شوارع مدينة صدفا باسيوط

حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة ونظافة شوارع مدينة صدفا باسيوط

حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة ونظافة شوارع مدينة صدفا باسيوط