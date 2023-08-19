رئيس مركز مدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بالدوير

أجرى خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، جولة تفقدية إلى مجمع خدمات المواطنين بالدوير والمجمع الزراعي؛ لمتابعته سير الأعمال وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات.

ووجه خالد إبراهيم عويس الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية في المجمع. وذلك قبل عملية استلام الأثاث استعدادًا لتشغيل المجمع وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تولى الوحدة المحلية بالدوير مهمة تشجير المجمع بالعديد من الأشجار. وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة المحيطة وتوفير جوٍ طبيعي للزوار والمرتادين للمجمع. حيث يُعد المجمع مكانًا مركزيًا للاحتفالات والفعاليات المختلفة التي تقام في المنطقة.

وأبدى خالد إبراهيم عويس إعجابه بالتقدم المحرز في أعمال المجمع وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الشركة المنفذة والوحدة المحلية. مؤكداً على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير

رئيس مركز ومدينة صدفا يتفقد مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير