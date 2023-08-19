أبرز تصريحات السيسي.. 3 ملايين فدان زيادة بالأراضي الزراعية ولن نتوقف أبدا عن العمل

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، الأكاديمية العسكرية، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة لطلاب الأكاديمية العسكرية، موجها خلالها عدة رسائل تهم المواطن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:

سياسة مصر تتسم بالاتزان والاعتدال:

قال الرئيس إن مصر لديها ثوابت أساسية في التعاملات الخارجية تتسم بضمات توفير عامل الاستقرار في محيطها، لافتا إلى أن مصر منذ القدم تدير سياستها الخارجية بمبدأ التوازن والاعتدال وأن تكون عاملا إيجابيا لحل الأزمات التي تمر بالمنطقة مثل ما يحدث في ليبيا والسودان، مستدلا على ذلك بمؤتمر دول جوار السودان الذي استضافته مصر منذ أيام في محاولة لحل الأزمة هناك.

350 مليون دولار قيمة توفير المازوت لتشغيل محطات الكهرباء شهريًا:

أكد الرئيس أن مصر في حاجة يوميا إلى 18 ألف طن مازوت لتشغيل محطات الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة موضحا أنه يتم شهريا إنفاق من 300 إلى 350 مليون دولار لتوفير حوالي نصف مليون طن مازوت، لافتا إلى أن إنتاج الدولة من الغاز ساهم بشكل كبير أيضا في سد احتياجاتنا، مشيرا إلى أنه لولا ذلك الإنتاج لحدثت أزمة كبيرة.

الحكومة تعمل على وضع مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار أزمة ارتفاع الأسعار:

وتطرق الرئيس السيسي إلى قضية ارتفاع أسعار السلع مطمئنا المواطنين بأن الحكومة تعمل على وضع مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة، منوها إلى وجود خطة طموحة جدًا لحل أزمة الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وإيجاد بدائل في مصر أو إنتاج يغطي مطالب هذه المستلزمات أو المنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية.

السيسي: نعمل على توفير العملة الصعبة وتغطية فاتورة الاستيراد:

أكد الرئيس أن الدولة تعمل على توفير العملة الصعبة، معقبًا:" نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع"، مستطردا أن :"لما بنتكلم عن فاتورة الاستيراد من الخارج السنوية سواء من سلع، أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية.. الاحتياجات الضرورية الأساسية بنتكلم في رقم كبير أوي.. طول ما الرقم الكبير إحنا مش قادرين نوفره بالعمل والتصدير وتوفير بدائل له جوه مصر.. هنفضل نعاني.. لازم الموضوع ده نتجاوزه".

عندنا رصيد 6 شهور من السلع الأساسية وما فيش حاجة تدعو للقلق:

أن الدولة حريصة على توفير رصيد 6 شهور من السلع الأساسية بالكامل، لافتًا إلى أن كل الأمور المتعلقة بالسلع مستقرة، قائلًا :"هل فيه حاجة تدعو للقلق عن أزمة في المواد الأساسية.. بالتأكيد لا.. إحنا عاملين حسابنا دائمًا أن يكون فيه رصيد 6 شهور من السلع بالكامل لمجابهة أي ظرف.. ونفس الكلام عن الوقود.. بنتكلم في 10 ملايين سيارة بتتحرك يوميًا في كل أنحاء الجمهورية، وجزء كبير يتم استيراده من الخارج".

حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل لـ 20 مليون طن سنويا:

أن حجم الاستهلاك المحلي للقمح فى العام يصل لـ20 مليون طن، لافتًا إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة، معقبا:" حتى لو تم إنتاجه نصفه.. نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر.. ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقى شايفة ليه الأسعار زادت علينا".

مصر عبرت العديد من الأزمات بالجهد والمثابرة:

أكد الرئيس أن مصر مرت بالعديد من الأزمات وبالجهد والمثابرة تم عبور هذه الأزمات وسيتم عبور الأزمة الاقتصادية أيضًا، معقبًا:"عدت علينا أزمات كتير في مصر وبالجهد والمثابرة كان يتم عبور هذه الأزمات.. الأزمة الاقتصادية بنعاني منها.. وإحنا مش السبب فيها.. كظروف عالم مثل أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. أو الأزمة الاقتصادية الروسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مهم أوي أطمنكم على حالنا.. ولم نتوقف أبدا عن العمل :

أكد الرئيس أن الدولة لن تتوقف أبدا عن العمل والتطوير، معقبا :"مهم أوي أطمنكم على حالنا ..لن نتوقف أبدا عن العمل... ومستمرون في العمل على كل قطعة من أرض مصر"، مستطردا أن كل يوم يشهد تطوير مستمر، قائلا:" ده من سنن الدنيا واللي يتوقف عند تطور معين هتتجوزه الأحداث".

وواصل: “ احنا في تطور مستمر”، ولن نتوقف أبدًا عن العمل.. واحنا في عمل مستمر على كل قطعة وكل شبر من أراضي مصر”.

3 مليون فدان زيادة في الأراضي الزراعية قريبا:

أكد السيسي أنه خلال شهور قليلة سيكون هناك حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية على خريطة مصر سواء كان في الدلتا الجديدة أو توشكى أو شرق العوينات أو سيناء وقد يصل حجم هذه الأراضي لـ 3 مليون فدان.

وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية من خلال خطة طموحة:

شدد الرئيس على أن الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية، مستطردا:" "مصرون على حل الأزمة الاقتصادية دي من خلال حلول نهائية.. فيه خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية".