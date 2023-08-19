رفع القمامة وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

استمرار حملات النظافة التي يتم تنفيذها في قرية فزارة بفطاع النظافة في الوحدة المحلية، بناءً على توجيهات

شن مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، بقيادة اللواء محمد عزت عبدالهادي رئيس المركز، برفع وتطهير المخلفات وإزالة القمامة من شوارع القرية بجهود حثيثة، وتحت إشراف السيد فرج عبدالمنعم، رئيس الوحدة المحلية.

وعبر رئيس مدينة القوصية، عن إشادته بعمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، مثنيًا على تفانيهم وجهودهم في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقرى المركز. أكد أن النظافة تعزز الصحة وتقدم بيئة سليمة وتسهم في منع انتشار الأمراض.

يركز هذا النجاح البارز لفرق النظافة على الدور الهام الذي يقومون به في المجتمع. فهم يضعون جهودًا فردية وجماعية للحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق المحيطة، مما يؤدي إلى جعل المدينة مكانًا أكثر جاذبية للمقيمين والزوار.

وتعمل فرق النظافة على تنظيف وجمع المخلفات بانتظام صباحًا ومساءً، مع مراعاة التوقيتات الملائمة لتقليل أي تأثير سلبي على حركة المرور وتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع. هذا الجهد المستمر يساهم في خلق بيئة سليمة ومحافظة على صحة السكان.

وتشكل الحملات اليومية للنظافة جزءًا هامًا من خطة شاملة لإدارة النفايات والحفاظ على نظافة البيئة.

من خلال تعزيز التوعية وتشجيع المشاركة الفعالة من قبل السكان، يمكن تعزيز ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة بشكل عام؛ للحفاظ على نظافة المدينة والقرى التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية. إن دور عمال النظافة في هذا الجانب بارز جدًا، حيث يبذلون جهودًا جبارة للحفاظ على نظافة المكان وحماية صحة سكانه، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير الموارد اللازمة وتوفير ظروف عمل ملائمة لهم.

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية

رفع القمامه وإزالة المخلفات بشوارع قرية فزارة بالقوصية