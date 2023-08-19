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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

3 اشخاص يعذبون "كلب" بعصا والأمن يضبطهم

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التوصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على "كلب" وإحداث إصابته بالقاهرة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبرمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعضا لأشخاص بالتعدى بالضرب على "كلب"بإستخدام "عصا" وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص–مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطمبالقاهرة) ، وبمواجهتهمإعترفوا بإرتكاب الواقعة لشروع الكلب فى عض أحد الأطفال بالشارع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.