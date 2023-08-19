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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سيدة خمسينية تطلب الخلاص: "سئمت من قسوة زوجي المتصابي"

بوابة الوفد الإلكترونية

بين المئات من القصص التي تتكدس بها محاكم الأسرة يوميًا، حول نزاعات أسرية تنتهي بالانفصال، كان من اللافت حضور امرأة في الخمسينات من عمرها بداخل محكمة الأسرة في الخانكة، بينما اعتلت قسمات وجهها شيئًا من معالم الانهاك الممتزجة باليأس، وكل ما ترتجيه الحصول على حكم الخلع.

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وتقول السيدة إنها تشجعت على اتخاذ ذلك الموقف، لكون جميع محاولات إثناء زوجها المتصابي عن أفعاله، قد باءت جميعها بالفشل، فتقول: أبلغ من العمر التاسعة والخمسين، وقد تزوجت وأنا فى سن مبكرة من موظف بسيط، اعتدنا على العيش سويًا على الفتات وتحملت قسوة الحياة معه، خصوصًا وأنه من واجب الزوجة تحمل ظروف زوجها وألا تتخلى عنه مهما بلغت قسوة الظروف.

لتستطرد: أنجبت خلال رحلة الزواج ثلاثة أبناء ومع مرور السنوات، أصبحت علاقة زواجنا تتسم بالتبلد واللا مبالاة، التي وصلت إلى درجة تعرفه على فتيات أصغر منه عمرًا،  وقد واجهته بالأمر مرارًا ولكنه تجاهلني وأخذ يعاملني بقسوة شديدة، وكان يتفنن في إهانتي وسبي لأسباب واهية، وكان أيضًا لا يتورع عن ضربي أمام الأبناء والأقرباء.

 

فتقول الزوجة أن تلك المعاملة القاسية تسببت في إصابتها بأمراض نفسية شديدة لدرجة أنها كرهت حياتها وتمنت الموت في كل لحظه حتى تتخلص من جحيم الحياة معه، ومع مضي السنوات وتزويج أبنائنا، لم يتغير الوضع إلا إلى الأسوأ، فأصبحت أسيرة للوحدة والإهانة الجسدية والنفسية، هنا أدركت أن حياتي معه أصبحت مستحيلة فلم أعد احتمل المزيد من الجفاء والإهانة.

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