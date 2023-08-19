تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو بأسيوط

أصدر محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، تعليمات بتنفيذ عملية تمهيد وتسوية الشوارع العمومية في قرية صنبو. وقد حضر هذا الحدث صلاح مسعود حسانين، رئيس الوحدة المحلية بصنبو، بالإضافة إلى قطاع التشغيل بالوحدة المحلية بصنبو.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص السلطات المحلية على تحسين حالة البنية التحتية في المدينة وتطوير البيئة الحضرية. وتشكل تمهيد وتسوية الشوارع العمومية جزءًا أساسيًا من هذه الخطة التنموية.

وتم تنفيذ عملية تمهيد وتسوية الشوارع بشكل مستمر حتى الآن. ففرق العمل قامت بإزالة التربة الزائدة وتسوية الأرض في الشوارع المحددة، بالإضافة إلى تأهيل الأفنية وإعادة تعبيدها لتحسين سلامة المركبات وراحة المشاة.

وتهدف هذه العملية إلى تسهيل حركة المرور وتقليل مخاطر الحوادث المرورية. حيث ستتيح توفير طرق سلسة وآمنة للمواطنين للتنقل في أنحاء القرية بكل يسر وسهولة.

ومن المتوقع أن يستفيد السكان المحليون من هذه الجهود التي تُبذل لتحسين جودة الحياة في المدينة. فبالإضافة إلى التأثير الإيجابي على المظهر العام للمدينة، ستساهم هذه العملية في تعزيز حركة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

وبالتزامن مع عملية تمهيد وتسوية الشوارع، تستمر الجهود في تطوير المشاريع الأخرى بقرية صنبو. وتشمل هذه المشاريع تحسين شبكة الصرف الصحي وتوسيعها، وتجديد مرافق الصرف الصحي، وترميم المباني العامة.

ومع استمرار العمل في هذه الجهود التنموية، يأمل السكان في أن يحققوا نتائج إيجابية تسهم في تحسين حياتهم وتعزيز التنمية المستدامة في منطقتهم.

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو

تمهيد وتسوية الشوارع العمومية بقرية صنبو