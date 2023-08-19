تكليف حنان عبدالحميد بأعمال مديرة إدارة المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر بأسيوط

أصدر محمد أحمد شحاتة، أمين عام الجامعة المساعد لفرع أسيوط، قرارًا بتكليف حنان عبدالحميد محمد عبدالعال، مشرف إقامة أول، بتسيير أعمال مديرة إدارة المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر بأسيوط.

تأتي هذه التكليفات انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تمكين الشباب في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. يهدف هذا القرار إلى إعداد وتجهيز صف ثانٍ من القيادات الإدارية وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

ولتفعيل هذه الرؤية وتنفيذها، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، تم اتخاذ هذا القرار الذي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الإدارية وتأهيل الكوادر الشابة.

وتعد جامعة الأزهر بأسيوط هي إحدى أبرز وأقدم الجامعات في مصر التي توفر التعليم الجامعي للطلاب في مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية والإنسانية. وتعتبر المدينة الجامعية للطالبات من مكونات حيوية في هذه الجامعة، حيث تقدم الخدمات والمرافق اللازمة للاستفادة الكاملة من التعليم والعيش في بيئة جامعية مثالية.

وتتمتع حنان عبدالحميد محمد عبدالعال بخبرة ومهارات قيادية ممتازة، وسوف تضطلع بتولي هذا المنصب بشكل فعال وكفاءة عالية. وسوف تعمل على تطوير وتنمية المدينة الجامعية للطالبات، وتوفير البيئة الملائمة للطالبات للتعلم والازدهار الشخصي.

يعكس القرار التزام جامعة الأزهر بتفعيل رؤية مصر 2030 وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل أفضل للوطن. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توسيع أفق الفرص القيادية في المجال الإداري وتعزيز الكفاءات الشابة.