فاران على رادار اتحاد جدة السعودي

يبحث اتحاد جدة السعودي عن التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تعرض الدولي المصري أحمد حجازي لإصابة قوية مع نهاية الموسم الماضي.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم المنصرم، ليُجري جراحة ناجحة، لكن عودته للملاعب ستحتاج فترة طويلة قد تصل لـ 6 شهور.

وطلب نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، من إدارة النادي سرعة التعاقد مع مدافع خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب حجازي، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن إدارة النمور تستهدف التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعد على رأس أولويات سانتو لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن اتحاد جدة أستفسر من مانشستر يونايتد عن موقف الإدارة الإنجليزية بشأن التفريط في خدمات المدافع الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "ديلي إكسبريس"، إلى أن اللاعب سيحسم أمره خلال الفترة المقبلة سواء بالموافقة على الانتقال للدوري السعودي أو رفض الفكرة.

الجدير بالذكر أن إدارة اتحاد جدة تبحث انهاء التعاقد مع أحمد حجازي، بعدما علموا بإن إصابة الدولي المصري بالرباط الصليبي تعد الثالثة له خلال مسيرته الاحترافية مما قد يؤثر على مستواه الفني، بجانب المدة الطويلة التي قد يحتاجها اللاعب للعودة مرة أخري للملاعبي.