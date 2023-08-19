رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع بمدينة ديروط في أسيوط

نفذت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، خطة لرفع كفاءة شارع دكتور زعزوع، بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس المركز، بهدف تحسين البيئة وتعزيز النظافة في المنطقة. وبحضور السيد صلاح محمد عبد العال، مدير قطاع النظافة، إلى جانب المشرفين وعمال قطاع النظافة.

وتضمنت الخطة عدة أجراءات لتطوير شارع دكتور زعزوع وتجديده بشكل شامل. تم استخدام معدات حديثة وتقنيات متطورة في عمليات التنظيف والتجميل، بهدف التأكد من أن الشارع سوف يظهر بأبهى حلة.

وشملت الأعمال على تنظيف الشوارع وإزالة الأتربة والقمامة المتراكمة. كما تم تجديد وترميم الأرصفة وإصلاح أي ضرر يواجهها الشارع. تم أيضًا تحسين إضاءة الشوارع بتركيب مصابيح جديدة وتأكيد عملها بشكل فعال لتحسين الرؤية الليلية وسلامة المارة.

وقدم فريق قطاع النظافة توعية للمجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على النظافة والتعاون في المحافظة على المظهر الجميل للشارع. تم توزيع منشورات وإقامة حملات توعية للتشجيع على التعاون في حفظ نظافة الشارع والمشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وتفاعل المجتمع المحلي بشكل إيجابي مع هذه الجهود، حيث أبدوا سعادتهم بالتحسينات التي تمت على الشارع. وأشادوا بجهود فريق قطاع النظافة والمشرفين وعمالهم، بالإضافة إلى دور رئيس المركز والمدينة في العمل على تحسين البيئة والجمالية.

ويعتبر تنفيذ هذه الخطة لرفع كفاءة شارع دكتور زعزوع نموذجاً يحتذى به في تحسين البيئة العامة ورفع مستوى النظافة في المنطقة، ويعكس التزام السلطات المحلية بتوفير مناخ حضري نظيف وجميل لسكان المدينة والزوار على حد سواء.

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط

رفع كفاءة شارع دكتور زعزوع في مدينة ديروط