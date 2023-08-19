"قيمة ضبط النفس" موضوع نهضة العذراء بكنيسة مارمرقس

تستضيف كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة، اليوم السبت، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم العذراء مريم بدءًا من الساعة السادسة مساءً.



يتناول كاهن الكنيسة القبطية القس جوناثان وديع، موضوع العظة بعنوان "قيمة ضبط النفس"، لترسيخ حول الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم يليها تقديم تحفيظ لحن "إيري بو إسمو".

يأتي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ، هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



تختتم الكنيسة القبطية مساء الإثنين المقبل، فترة صوم العذراء الذي من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، الذي يعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.

ويفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يحتل مكانة خاصة لدى الجميعباعتبارهأحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحة، ولكن السبب وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام.