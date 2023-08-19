وفاة "كوافيرة" على يد طليقها في طامية بالفيوم

شهدت مدينة طامية بمحافظة الفيوم نشوب مشاجرة بالشارع الرئيسي بين رجل و طليقته، قام على أثرها بتوجيه عدة طعنات باجزاء متفرقة من جسدها أمام المارة.

وأقدم الزوج على قتل طليقته والتي تعمل بمحل كوافير بمدينة طامية، وذلك باستخدام سلاح أبيض " سكين" بجوار شرطة المرافق بمدينة طامية.

انتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طامية وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية يفيد بقيام شخص بقتل زوجته امام المارة بمدينة طاميه بمحافظة الفيوم والتي تعمل بإحد محلات الكوافير بمدينة طامية.

القاء القبض على قاتل طليقته بطامية في الفيوم

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة العميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، والرائد احمد صوفي رئيس مباحث مركز شرطة طامية وذلك تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، وبالمعاينة تبين انه اثناء تواجد سيدة تدعى نورا . ش .ع 35 سنة بمحل عملها "كوافير" التي تعمل به، قام طليقها ويدعى ربيع . أ اربعيني العمر موظف بالاصلاح الزراعي ، بالاعتداء عليها مستخدما سلاح ابيض ( سكين) وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة بالجسد إلى أن لفظت انفاسها الاخيرة متأثرة بجراحها.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتمكنت قوات الامن من القبض على الجاني كما حررت المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وسرعة التحريات حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيقات

تبين من التحقيقات الاولية ان الزوج يدعى رييع . أ ( 42 سنة ) ، موظف بالاصلاح الزراعى ، وذهب الى محل الكوافير الذى تعمل به طليقته وتدعى نورا . ش ( 35 سنة ) ، وحدث نقاش بينهما وخلاف حول قيام الزوجة برفع عدد من القضايا على الزوج تتعلق بالنفقة وتبديد عفش الزوجية، وحصلت على عدة أحكام ضد الزوج بالحبس، وفشلت كل محاولات الصلح بينهما وأصرت على تنفيذ كافة الأحكام ضده.

واشارت التحريات إلى أن الزوج عجز عن توفير الالتزامات المادية التي حصلت طليقته على أحكام بها، وأنه أصبح مهددا بالحبس الوجوبي، مما دفعه إلى مراقبة تحركات طليقته وتوجه إليها في الشارع وقام بطعنها عدة طعنات فى الرقبة والصدر لتسقط على الارض غارقة فى دمائها امام المارة وحاول الفرار الا ان رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه، واحالته إلى نيابة طامية لمباشرة التحقيق.