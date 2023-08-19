الخليفي يهدد مبابي: لن تلعب كرة قدم مرة أخري

شن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، هجومًا ناريًا، على كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده خلال الفترة الماضية.

وكان مبابي قد أبدى رغبة قوية في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل 2024، حيث قام بإبلاغ إدارة ناديه بإنه لن يجدد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية غضبًا كبيرًا بين الخليفي ومبابي، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الثنائي اجتمعا بداية الشهر الجاري، لكن الأمور توترت بشكل مفاجئ.

وأوضحت أنه في الثامن من أغسطس، شهد اجتماعًا بين الخليفي ومبابي، حيث شهد تهديدًا واضحًا من الخليفي لـ مبابي، حيث قال القطري: "سنري، لن تلعب كرة القدم مرة أخرى، ولن نستسلم لطلباتك".

ليرد الدولي الفرنسي: "سأرى ماذا؟.. ستكون أنت الرئيس الوحيد الذي لا يجعلني ألعب كرة القدم".

وكان مبابي قد أبدى رغبة واضحة في الانتقال لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن مغالاة النادي الباريسي في طلباته المالية جعلت اللاعب وإدارة الملكي يقرران الانتظار حتى الصيف المقبل من 2024، للانتقال بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جيرمان قادمًا من موناكو الفرنسي، في صفقة كبدت خزينة البي أس جي 166 مليون جنيه إسترليني.