وصول البابا تواضروس إلى جمهورية المجر.. شاهد

استهل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، زيارته الرسمية لجمهورية المجر التي تستغرق أربعة أيام.



كان في لحظة وصول البابا بمطار بودابست فرانز ليست الدولي،عدد من الرموز الوطنية والقياديات الدينية في أوروبا من أبرزهم صاحبا النيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والأنبا جابرييل أسقف النمسا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى السيد شاميين چولت، نائب رئيس الوزراء المجري، والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وأعضاء السفارة المصرية هناك.



جاءت هذه الزيارة بدعوة رسمية لبطريرك الأقباط من أجل المشاركة في العيد القومي وذكرى القديس استيفان، وتكون الوفد المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، والأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا.

وكانت في الحضور تماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.