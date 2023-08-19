صحة الفيوم تكثف المرور على المحال والاسواق والمنشأت الغذائية

قامت ادارة الطب الوقائى فى مديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورمحمد عبد التواب بتكثيف مرور فرق ادارة مراقبة الاغذية على الاسواق والمحلات والمنشآت الغذائية، فى حملات استمرت اسبوع، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتوراحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفى اطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وفى اطار تعليمات، الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية .

وأكد الدكتور أحمد قرنى مدير ادارة الأغذية، أنه تم خلال اسبوع المرور على 128 منشأة وتم سحب 30 عينة كما تم تحرير 62 محضر بينما تم اعدام 128 كيلو خضر وفاكهة و 105 لتر مشروبات غير مطابقة للمواصفات كما تم التوصية بإيقاف التشغيل لـ 7 منشآت.

وأكد مختار حسين مراقب عام الاغذية بالمديرية، أن الحملات مستمرة فى جميع انحاء المحافظة عن طريق فرق مراقبة الاغذية بالمديرية و جميع الادارات تنفيذا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

تدريب الاطباء والصيادلة

وقامت ادارة الابحاث الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة شيماء جبيلى بتدريب 20 من الاطباء و الصيادلة على خطوات البحث الاكلينيكى وكيفية عمل البحث ثم دارت مناقشة مع المتدربين حول بعض الافكار البحثية التى يمكن تطبيقها داخل المؤسسات الصحية برعاية الدكتور حاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

قام بالتدريب الدكتورة اسماء رحيم - صيدلانية وعضو بادارة الابحاث الاكلينيكية و حاصلة على دبلوم الابحاث الاكلينيكية من جامعة هارفارد وذلك بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بالتعاون مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

ومن جهه اخرى نفذت ادارة القوافل العلاجية فى مديرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية بقرية منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم لمدة يومين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار -وزير الصحة والسكان وفى اطار مبادرة 100 يوم صحة وتحت رعاية الدكتوراحمد الانصارى -محافظ الفيوم وباشراف الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم

وقد اسفرت نتائج القافلة عن الكشف الطبي على 1369 حالة وتم تحويل 5 مرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات بينما خضعت 90 احالة لعمل فحوصات معملية واشعة لهم

وكان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 120 و عدد الحاضرين لندوات التثقيف الصحى191 و ستقام يومى (السبت والاحد) قافلة طبية مجانية وفق خطة وزارة الصحة والسكان بقرية الكومى التابعة لمركز طامية.

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