شهيد الشهامة.. شاب منياوي ينقذ طفل ويموت بصعقة كهربائية

في واقعة تسجل بأحرف من نور الشهامة والنخوة والمروءة لشباب ورجال الصعيد، قام شاب مقيم بإحدى قرى مركز ومدينة المنيا، بإنقاذ طفل من الموت ليموت صعقا بالكهرباء.

الواقعة المؤلمة، ما زال يرددها شعب المنيا، رجال ونساء وشباب وفتيات، بكل فخر واعتزاز ودعوات بالرحمة والسكينة لشاب يدعى “عمار”، والذي توفي بعد أن قام بإنقاذ حياة طفل سقط عليه كولدير الماء في حرم جامعة المنيا، أثناء محاولته شرب المياه من شدة حرارة الطقس.

وكان الشاب المنياوي، والذي يدعى عمار حسن فولي، ويبلغ من العمر 25 عامًا، أثناء سيره برفقة زوجته ، والتي كانت في الشهر التاسع من الحمل، في طريقهما إلى مستشفى النساء والتوليد، عندما رأى طفل يسقط تحت الكولدير.

هرع عمار مسرعا إلى الطفل ورفع الكولدير عنه، لكن الكهرباء كانت موصولة بالكولددير، فأصيب عمار بصعقة كهربائية، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، والذي كان على موعد مع قدر الموت وليختتم حياته بشهامة ونخوة ومروءة ، وتم نقل الطفل إلى المستشفى العام ، وتم إسعافه واستقرار حالته الصحية.

وأثارت وفاة شهيد الشهامة الشاب عمار ، حزنًا كبيرًا في قريته دمشاو هاشم، وخاصة زوجته والتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمام عينيها ، حيث تم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة حضرها المئات من الأهالي، ليترك عمار والذي كان يستعد لإستقبال مولوده الأول، الذي لم يره بعد، وليولد الطفل يتيما وتلك إرداة الله عز وجل