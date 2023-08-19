السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

فيديو.. تفاصيل وثيقة المعاش الدولارية للمصريين بالخارج

وثيقه معاش المصريين
وثيقه معاش المصريين بالخارج

 

أعلنت الدولة المصرية قبل أيام طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، ويأتي ذلك ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين.

وتهدف وثيقة معاش المصريين بالخارج، إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن إطلاق الوثيقة يأتي في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج وحرصا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

ونوهت إلى حرصها على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة "معاش بكرة بالدولار"، والتي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.

وقد سبق وأن أطلقت وزارة الهجرة في شهر يناير 2022، وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات مناسبة للحوادث بمبالغ مالية محددة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وننشر لكم فيديو تعريفي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، يوضح لأبناء مصر بالخارج كل ما يريدون معرفته عن وثيقة معاش بكره بالدولار.


لمشاهدة الفيديو ادخل على هذا الرابط:-
https://fb.watch/mwrzYxY5lN/?mibextid=Nif5oz

 

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