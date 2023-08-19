ضبط 327 قضية مخدرات و177 قطعة سلاح نارى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمُواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(327) قضية مخدرات ، (177) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84189) حكم قضائى متنوع.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (327) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (369) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,675 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (35,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,577 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (33,500كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيسوزنت (1,765 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (393 جرام).

عدد (2187) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (177 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(10) بنادق آلية .

(14) بندقية خرطوش .

(8) طبنجات.

(145) فرد محلى .

(348) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(254) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تك تنفيذ (84189) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(335) حكم جناية.

(26745) حكم حبس جزئى.

(4319) حكم حبس مستأنف.

(41727) حكم غرامة.

(11063) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط(3) تشكيلات عصابية ، ضموا(6)متهمين ، إرتكبوا (20) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (45) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22016) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.