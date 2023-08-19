موجة حارة تضرب فرنسا.. الأكثر سخونة

تشهد "باريس"، موجة حارة شديدة من جنوب البلاد حتى شمالها، إذ من المُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية في الأيام المُقبلة، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها، إن "درجات الحرارة سترتفع نهاية هذا الأسبوع خصوصا في النصف الجنوبي من البلاد، ويتوقع أن تكون طويلة الأمد وقوية لتزيد أحيانا على 40 درجة مئوية في الجنوب الشرقي اعتبارا من غد الأحد".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا "فترة من "الأكثر سخونة خلال صيف 2023"، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الأكثر سخونة خلال صيف 2023

وترتفع درجة الحرارة بشكل استثنائي اليوم السبت في أرجاء البلاد لتتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، ووضعت هيئة الأرصاد الجوية 28 منطقة في البلاد في حالة إنذار برتقالي من بينها في "أوفرني" (وسط فرنسا)، و"رون-ألب" (جنوب شرق)، بالاضافة إلى جنوب غرب البلاد.

كما تتأهب السلطات الفرنسية لهذا الارتفاع الاستثنائي في الحرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في الأيام القادمة في جنوب شرق البلاد وقد تؤثر بشدة على المواطنين من الفئات الأكثر ضعفا من بين كبار السن والأطفال الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير الصحة الفرنسي أن المستشفيات في حالة تأهب لاستقبال أية حالة طوارئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤكدا أنه إذا كان الوضع "متوترا" في غرفة الطوارئ ، فلن يكون أكثر خطورة مما كان عليه في عام 2022.

ونصحت الحكومة المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي الكافيين أو الكحول وتجنب ممارسة التمارين الشاقة.