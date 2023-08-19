الجامعة اليابانية بالإسكندرية تستقبل أوائل الثانوية العامة

استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفدا من الطلاب أوائل الجمهورية بالثانوية العامة لعام 2023 بحضور الدكتور شوجي هاشيموتو نائب رئيس الجامعة للشئون الاقليمية والدولية والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم والدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الابداعى والدكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية ادارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

ورحب الدكتور عمرو عدلى بالطلاب الأوائل نوابغ مصر فى الجامعة اليابانية، مشيداً بما حققوه من تفوق فى الثانوية العامة متمنيا لهم دوام التفوق وخلال كلمته القى الضوء على نشأة الجامعة بالشراكة بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية وفلسفة التعليم بها مشيرا الى ان الجامعة يوجد بها 10 خبراء يابانيين مقيمين بها على مدار العام منهم النائب الاول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث كما تستقبل الجامعة سنوياً (100) استاذ يابانى للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم نوعية مختلفة من التعليم حيث تقدم تعليما متطورا بآليات تعليم من الخبرات اليابانية موضحا أن الدراسة لا تقتصر على الناحية الأكاديمية والتعليمية فقط بل تهتم بالثقافة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة، كما يدرس الطالب ثلاث مقررات للغة اليابانية و التفكير المنطقي والفنون والآداب لبناء شخصية الطالب

وأوضح أن مناهج الجامعة المصرية اليابانية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء اليابانيين أضاف أن البرامج الاكاديمية التى تقدمها الجامعة تؤهل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل على المستوى الاقليمى والمحلى والدولى.

وأضاف الدكتور شوجي هاشيموتو نائب رئيس الجامعة للشئون الاقليمية والدولية ان الجامعة لديها شراكات علمية مع 15 جامعة من كبرى الجامعات فى اليابان موضحا ان الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية لاعداد الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا.

واستعرض الدكتور سامح ندا البرامج التى تقدمها كليات الجامعة مشيرا الى ان الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالمية موضحا أن النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة يعتمد على استخدام نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعلم، والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية

اضاف ان الجامعة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مصر واليابان و اشار الى توفير برامج للمنح الدراسية للمتفوقين

قام الدكتور عمرو الطويل بتقديم عرض تعريفى عن الجامعة ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم واستعرض التغيرات التى نحدث فى سوق العمل وألقى الضوء على وظائف المستقبل وبرامج الجامعة التى تواكب احتياجات سوق العمل.

خلال الزيارة قام الأوائل بجوله داخل الحرم الجامعى زاروا خلالها عدد من المعامل والقاعات الدراسية والمكتبة المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية و فى ختام الزيارة أبدى عدد من الأوائل لرئيس الجامعة رغبتهم فى الالتحاق بالجامعة اليابانية.