تفعيل نظام أمني بالمركز الطبي بالحسينية لتنظيم دخول وخروج المواطنين

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، جولة تفقدية استهدفت المرور المفاجئ على المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بالحسينية.

وخلال جولته، تابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

تفقد الدكتور هشام مسعود الأقسام المختلفة والعيادات الطبية بالمركز، لمناظرة تقديم خدمات الرعاية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

كما تفقد وكيل الوزارة إجراءات تسجيل المواليد والوفيات، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، واطلع على مؤشرات أداء الفرق الطبية، وتم التأكد من سلامة سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

وعقب وكيل الوزارة على بعض النقاط والتي كان من أهمها ضرورة تفعيل نظام أمني بالمركز لتنظيم دخول وخروج المواطنين المترددين على المركز لضمان سيولة الحركة وعدم حدوث تكدس، كما وجه وكيل الوزارة بنقل المكاتب الإدارية التابعة للمركز الطبي إلى مركز طبي سعود، وذلك في إطار إعادة هيكلة جميع الخدمات الطبية بالمركز، وزيادة القدرة الإستيعابية له، مكلفاً مدير الإدارة الصحية بالحسينية بعمل مظلات بساحات الإنتظار الخارجية للمركز، وذلك لحماية المواطنين من التعرض للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة صيفا، والحماية من الأمطار شتاءا.